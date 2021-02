"Sci? Un insulto alla ragione". Pure Mentana massacra Speranza: stavolta l'ha combinata troppo grossa (Di lunedì 15 febbraio 2021) “È stato veramente un insulto alla ragione disporre la riapertura e poi decidere soltanto poche ore prima che dovesse essere posticipata”. Anche Enrico Mentana ha criticato duramente il governo di Mario Draghi, o meglio i soliti vecchi protagonisti che sono responsabili della strage operata ai danni delle attività Sciistiche e quindi delle comunità montane. “I protagonisti li abbiamo già conoSciuti, sono Roberto Speranza e i governatori delle Regioni”, ha dichiarato il direttore del Tg di La7, che poi ha aggiunto: “Quanto successo nelle ultime 24 ha suScitato davvero tante polemiche, è la prima vera grana per il nuovo premier”. “Si poteva decidere di rinviare l'apertura degli impianti - ha sottolineato Mentana - che tra ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) “È stato veramente undisporre la riapertura e poi decidere soltanto poche ore prima che dovesse essere posticipata”. Anche Enricoha criticato duramente il governo di Mario Draghi, o meglio i soliti vecchi protagonisti che sono responsabili della strage operata ai danni delle attivitàistiche e quindi delle comunità montane. “I protagonisti li abbiamo già conouti, sono Robertoe i governatori delle Regioni”, ha dichiarato il direttore del Tg di La7, che poi ha aggiunto: “Quanto successo nelle ultime 24 ha sutato davvero tante polemiche, è la prima vera grana per il nuovo premier”. “Si poteva decidere di rinviare l'apertura degli impianti - ha sottolineato- che tra ...

