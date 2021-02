Rugby, Michele Lamaro e Danilo Fischetti infortunati nel match con l’Inghilterra. In dubbio la presenza con l’Irlanda (Di lunedì 15 febbraio 2021) Diverse notizie giungono dall’infermeria dell’Italia a poche ore dalla conclusione del match del Sei Nazioni di Rugby in Inghilterra: nel corso del match di Twickenham sono usciti per infortunio Michele Lamaro e Danilo Fischetti, i quali cercheranno di recuperare per il match contro l’Irlanda del 27 febbraio. Michele Lamaro è uscito al minuto 44, e gli esami hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra, mentre Danilo Fischetti è uscito al minuto 53 in seguito ad uno scontro di gioco, nel quale ha riportato un trauma contusivo alla spalla sinistra. Approfittando della settimana di pausa, entrambi i giocatori, in dubbio per la sfida ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 febbraio 2021) Diverse notizie giungono dall’infermeria dell’Italia a poche ore dalla conclusione deldel Sei Nazioni diin Inghilterra: nel corso deldi Twickenham sono usciti per infortunio, i quali cercheranno di recuperare per ilcontrodel 27 febbraio.è uscito al minuto 44, e gli esami hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra, mentreè uscito al minuto 53 in seguito ad uno scontro di gioco, nel quale ha riportato un trauma contusivo alla spalla sinistra. Approfittando della settimana di pausa, entrambi i giocatori, inper la sfida ...

