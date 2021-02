Rosina Carsetti, la telefonata shock: “Mio nipote vuole mettermi le mani addosso” (Di lunedì 15 febbraio 2021) A Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele, è stata trasmessa un’intercettazione di una chiamata che Rosina Carsetti aveva fatto ai Carabinieri a dicembre, pochi giorni prima della sua morte. Dice la donna: “Chiamo da Montecassiano, via Sandro Pertini numero 31 per favore ho paura, mi chiamo Orazi Rosa è mio nipote, ha rotto le sedie, vuole mettermi le mani addosso, già una volta ci ha provato, non c’è alcun motivo. Perché lo fa? È la cattiveria, non soffre di nulla non è pazzo, io ho paura anche perché bello è grande e grosso, io ho 78 anni se potete intervenire per favore e farlo rinsavire un po’”. Il carabiniere risponde dicendo che avrebbe mandato qualcuno a casa. Di questa telefonata si era già saputo pochi giorni dopo ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 15 febbraio 2021) A Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele, è stata trasmessa un’intercettazione di una chiamata cheaveva fatto ai Carabinieri a dicembre, pochi giorni prima della sua morte. Dice la donna: “Chiamo da Montecassiano, via Sandro Pertini numero 31 per favore ho paura, mi chiamo Orazi Rosa è mio, ha rotto le sedie,le, già una volta ci ha provato, non c’è alcun motivo. Perché lo fa? È la cattiveria, non soffre di nulla non è pazzo, io ho paura anche perché bello è grande e grosso, io ho 78 anni se potete intervenire per favore e farlo rinsavire un po’”. Il carabiniere risponde dicendo che avrebbe mandato qualcuno a casa. Di questasi era già saputo pochi giorni dopo ...

