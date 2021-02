Quelli che si sono già dimenticati di non essere (più) all’opposizione (Di lunedì 15 febbraio 2021) Sarà frutto dell’abitudine. Sarà l’essersi ritrovati a sostegno del governo Draghi ‘a loro insaputa’. Ma in queste ore sta andando in scena, sui social, il teatro dell’assurdo. Il tema è quello della chiusura degli impianti sciistici italiani, arrivata a poche ore da quella che doveva essere una tanto attesa riapertura. Attraverso una nota, Palazzo Chigi ha spiegato che l’ordinanza firmata nel tardo pomeriggio di domenica 14 febbraio da Roberto Speranza sia stata condivisa con il governo e con il nuovo Presidente del Consiglio (che tra mercoledì e giovedì otterrà la fiducia a Palazzo Madama e Montecitorio). Ma esponenti di Forza Italia e Lega sono già partiti all’attacco. Eppure, ora, loro fanno parte della maggioranza. La questione delle piste da sci chiuse, dunque, diventa molto scivolosa. LEGGI ANCHE > Perché in Svizzera i contagi ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 15 febbraio 2021) Sarà frutto dell’abitudine. Sarà l’essersi ritrovati a sostegno del governo Draghi ‘a loro insaputa’. Ma in queste ore sta andando in scena, sui social, il teatro dell’assurdo. Il tema è quello della chiusura degli impianti sciistici italiani, arrivata a poche ore da quella che dovevauna tanto attesa riapertura. Attraverso una nota, Palazzo Chigi ha spiegato che l’ordinanza firmata nel tardo pomeriggio di domenica 14 febbraio da Roberto Speranza sia stata condivisa con il governo e con il nuovo Presidente del Consiglio (che tra mercoledì e giovedì otterrà la fiducia a Palazzo Madama e Montecitorio). Ma esponenti di Forza Italia e Legagià partiti all’attacco. Eppure, ora, loro fanno parte della maggioranza. La questione delle piste da sci chiuse, dunque, diventa molto scivolosa. LEGGI ANCHE > Perché in Svizzera i contagi ...

