Prada Cup | quando si recuperano le regate? Scenari e ipotesi bolla Luna Rossa può allenarsi

(Di lunedì 15 febbraio 2021) L’incubo del Covid è piombato anche sullaCup di vela. La Nuova Zelanda sembrava il classico paese dei balocchi. Una nazione ‘Covid free’, dove la gente viveva spensierata, conducendo un’esistenza normale e senza mascherine. Tutto è cambiato nel giro di poche ore. Una famiglia di tre elementi, che vive a sud di Auckland, è risultata positiva alla variante inglese del Coronavirus. Subito la premier neozelandese Jacinda Ardern ha varato un lockdown di livello 3 per Auckland e 2 per il resto del Paese: durerà tre giorni, dunque fino a mercoledì 17 febbraio. La signora risultata positiva al tampone lavora per una compagnia aerea. Dunque verranno effettuati dei test a tutti i membri dell’equipaggio, nonché ai contatti diretti della donna. In Nuova Zelanda si teme una nuova ondata pandemica, le varianti fanno particolarmente paura ed è per questo che, al minimo ...

Eurosport_IT : ?@lunarossa? è uno spettacolo! Altre due vittorie su Team Ineos UK nella seconda giornata di finali di Prada Cup.… - Agenzia_Italia : Luna Rossa vince le prime due regate della Prada Cup, 2-0 sugli inglesi - pisto_gol : Vedo #LunaRossa volare sul mare di Auckland nella finale della Prada Cup, e non posso dimenticare Azzurra, e un via… - danisailor7 : RT @pisto_gol: Vedo #LunaRossa volare sul mare di Auckland nella finale della Prada Cup, e non posso dimenticare Azzurra, e un viaggio Mila… - Giovanni7769 : RT @sabrina__sf: Clamoroso! Il mainstream dimentica il divieto di inquadrare il pubblico assembrato durante la Prada Cup 2021 ad Auckland i… -

A Auckland nuova doppietta per la barca italiana che si porta 4 a 0 sugli inglesi nella finale della's. Ma in Nuova Zelanda la premier proclama un mini lockdown di 3 giorni. Rinviate le ...AUCKLAND (NUOVA ZELANDA) - Luna Rossa continua nel migliore dei modi la finale della, la competizione chedesignerà il challenger di Emirates New Zealand. Ad Auckland,l'imbarcazione italiana ha sconfitto altre due volte in altrettante regate i britannici di Ineos di Ben ...L'incubo del Covid è piombato anche sulla Prada Cup di vela. La Nuova Zelanda sembrava il classico paese dei balocchi. Una nazione 'Covid free', dove la gente viveva spensierata, conducendo un'esisten ...VELA«Una Luna Rossa dominante rimane perfetta nella finale della Prada Cup» titola a Auckland il New Zealand Herald, mentre i suoi esperti si interrogano se il sorgere della Luna non ...