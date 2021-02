Osaka-Hsieh in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2021 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Naomi Osaka sfiderà l’istrionica Su-Wei Hsieh, in occasione dei quarti di finale degli Australian Open 2021. La nipponica ha sconfitto Garbiñe Muguruza, dopo esser stata sotto 5-3 nel set decisivo, mentre la taiwanese ha superato agevolmente Marketa Vondrousova. La disputa si svolgerà martedì 16 febbraio a partire dalle ore 2:30. Eurosport (canale 210 o 211 di Sky, disponibile su Dazn) proporrà la diretta televisiva dell’evento, con Eurosport Player come ausilio streaming. In alternativa, Sportface.it offrirà aggiornamenti e approfondimenti post-partita, inerenti all’atteso match valevole per lo Slam Australiano. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 15 febbraio 2021) Naomisfiderà l’istrionica Su-Wei, in occasione dei quarti di finale degli. La nipponica ha sconfitto Garbiñe Muguruza, dopo esser stata sotto 5-3 nel set decisivo, mentre la taiwanese ha superato agevolmente Marketa Vondrousova. La disputa si svolgerà martedì 16 febbraio a partire dalle ore 2:30. Eurosport (210 o 211 di Sky, disponibile su Dazn) proporrà latelevisiva dell’evento, con Eurosport Player come ausilio. In alternativa, Sportface.it offrirà aggiornamenti e approfondimenti post-partita, inerenti all’atteso match valevole per lo Slamo. SportFace.

