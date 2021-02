Olanda, test per riprendere con gli eventi in presenza: tampone per tutti i 500 invitati a convegno (Di lunedì 15 febbraio 2021) Si chiama Fieldlab Events ed è una iniziativa congiunta di governo, università e società che organizzano fiere e congressi per tornare a realizzare eventi di massa in sicurezza ai tempi del coronavirus. La sperimentazione è stata avviata in Olanda, ed è partita con un primo test che consiste in un convegno con 500 partecipanti. Si è aperto al Beatrix Theatre di Utrecht con il motto “Backtolive” (ritorno alla vita). “C’è un’atmosfera di festa, ma si tratta di una cosa molto seria – ha detto Mona Keizer, sottosegretario all’Economia – come governo vogliamo dimostrare che pensiamo al futuro“. I 500 partecipanti al convegno di oggi hanno dovuto sottoporsi a tampone per il covid-19 non più di 48 ore prima. All’ingresso è stata misurata la temperatura, sono state fatte domande su possibili ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Si chiama Fieldlab Events ed è una iniziativa congiunta di governo, università e società che organizzano fiere e congressi per tornare a realizzaredi massa in sicurezza ai tempi del coronavirus. La sperimentazione è stata avviata in, ed è partita con un primoche consiste in uncon 500 partecipanti. Si è aperto al Beatrix Theatre di Utrecht con il motto “Backtolive” (ritorno alla vita). “C’è un’atmosfera di festa, ma si tratta di una cosa molto seria – ha detto Mona Keizer, sottosegretario all’Economia – come governo vogliamo dimostrare che pensiamo al futuro“. I 500 partecipanti aldi oggi hanno dovuto sottoporsi aper il covid-19 non più di 48 ore prima. All’ingresso è stata misurata la temperatura, sono state fatte domande su possibili ...

