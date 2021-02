Non solo Ilva: l’acciaio verde è un tema globale. Soluzioni e nuove tecnologie (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il nascente governo Draghi vede la luce nei giorni giorni in cui si apre un ulteriore capitolo nella saga di ex Ilva, l’acciaieria di Taranto al centro di annosi conflitti e processi penali. Da un lato le istituzioni che premono per la conversione green, dall’altro le immense difficoltà tecniche e migliaia di posti di lavoro in bilico. Infine, all’orizzonte, la conferenza sul clima COP26 di Glasgow a novembre, co-presieduta dall’Italia. Neanche a farlo apposta, lunedì mattina il Financial Times ha pubblicato un longform sulla conversione verde del metallo più usato al mondo. Che parte da una premessa: la neutralità carbonica entro il 2050 (obiettivo di Bruxelles) è impensabile senza intervenire drasticamente sul processo di produzione dell’acciaio, che a oggi rilascia più emissioni da combustibili fossili dell’intera India. Secondo ... Leggi su formiche (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il nascente governo Draghi vede la luce nei giorni giorni in cui si apre un ulteriore capitolo nella saga di ex, l’acciaieria di Taranto al centro di annosi conflitti e processi penali. Da un lato le istituzioni che premono per la conversione green, dall’altro le immense difficoltà tecniche e migliaia di posti di lavoro in bilico. Infine, all’orizzonte, la conferenza sul clima COP26 di Glasgow a novembre, co-presieduta dall’Italia. Neanche a farlo apposta, lunedì mattina il Financial Times ha pubblicato un longform sulla conversionedel metallo più usato al mondo. Che parte da una premessa: la neutralità carbonica entro il 2050 (obiettivo di Bruxelles) è impensabile senza intervenire drasticamente sul processo di produzione del, che a oggi rilascia più emissioni da combustibili fossili dell’intera India. Secondo ...

