NBA 2021, i risultati della notte. Denver supera i Lakers. Cadono Milwaukee e Boston (Di lunedì 15 febbraio 2021) Dieci partite nella notte NBA. Il solito eccezionale Nikola Jokic guida alla vittoria i suoi Denver Nuggets contro i Los Angeles Lakers. Finisce 122-105 con il lungo serbo che ha chiuso con una tripla doppia da 23 punti, 16 rimbalzi e 10 assist, ai quali si aggiungono anche i 25 punti di Jamal Murray. Sfiora, invece, la tripla doppia LeBron James, che ha messo a referto 22 punti, 10 rimbalzi e 9 assist. Perdono i Lakers ed invece vincono i Clippers, nonostante le assenze di Kawhi Leonard e Paul George. L'altra squadra di Los Angeles supera 128-111 i Cleveland Cavaliers, con un eccezionale Lou Williams da 30 punti e 10 assist. Per i Cavs 42 punti della coppia Sexton-Garland e la doppia doppia di Jarrett Allen (15 punti e 10 rimbalzi). Terza sconfitta consecutiva per i ...

