Memo Remigi | “Il grande successo grazie a quella scelta” | la rivelazione

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Oggi, lunedì 15 febbraio, torna in onda la popolare striscia pomeridiana di Rai 1 “Oggi è un altro giorno”, ospite d’onoredi recente al centro di una polemica rosa con Barbara D’Urso. I dettagli Come ogni lunedì torna, graditissima del pubblico, la striscia pomeridiana di Rai 1, “Oggi è un altro giorno” condotta da Serena Bortone. Oltre ai cosiddetti “affetti stabili” della trasmissione ossia Gigi Marzullo, Lidia Schillaci e Rosanna Lambertucci ci saranno Lucia Annunziata, Debora Serracchiani, Massimiliano Romeo e ospite d’onore. #ospite di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno (14.00 #Rai1 #Raiplay) @35992448 #15febbraio pic.twitter.com/e58P9ZdHur — oggieunaltrogiorno (@altrogiornorai1) ...

welikeduel : Rivedi #propagandalive: Ezio Mauro, Guido Brera, Valerio Aprea, Giorgio Mastrota, Andrea Pennacchi, Memo Remigi, Ka… - welikeduel : Questa sera torna #propagandalive. Saranno con noi Ezio Mauro, Guido Brera, Valerio Aprea, Giorgio Mastrota, Fabio… - coolo_fun : RT @welikeduel: Questa sera torna #propagandalive. Saranno con noi Ezio Mauro, Guido Brera, Valerio Aprea, Giorgio Mastrota, Fabio Celenza,… - PhotoVintageFr : Memo Remigi e Pippo Baudo -

Ultime Notizie dalla rete : Memo Remigi

Lucia Russo, moglie di, è morta lo scorso 12 gennaio, alle 19, nella loro casa di Varese, a 81 anni, dopo una lunga malattia. In una recente intervista alla Prealpina, il cantante ha detto: " Da uomo razionale ...torna in tv a Oggi è un altro giorno e gli occhi e le orecchie di tutti saranno puntati proprio su di lui convinti che possa replicare ancora alle parole di Barbara d'Urso che lo ha ...Torna la popolare striscia pomeridiana di Rai 1 Oggi è un altro giorno, ospite d'onore Memo Remigi di recente al centro di una polemica rosa ...Stefano Remigi è il figlio del noto cantante Memo Remigi ed anche ex marito dell’attrice Francesca Cavallin. E’ figlio del cantante e di Lucia Russo, la donna che purtroppo è venuta a mancare lo scors ...