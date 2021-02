Maire Tecnimont | accordo con Essential Energy USA per nuova bioraffineria in Sud America

(Di lunedì 15 febbraio 2021) (Teleborsa) –, attraverso la controllata NextChem, edUSA Corp. hanno concluso un contratto di Front-End Engineering Design e congiuntamente un Protocollo di Intesa per la realizzazione di unain Sudper la produzione di Renewable Diesel.USA Corp. è uno dei principali produttori di biocarburanti in Sud. A seguito della decisione finale di investimento del cliente – spiega una nota – lasarà dimensionata per la produzione 200.000 tonnellate annue di High Quality Renewable Diesel da feedstock biologici di seconda generazione (non food competitive). NextChem sarà l’esclusivo EPC contractor. Il progetto è ...

(Teleborsa) - Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB. Gli investitori sono ottimisti nei confronti di una ripresa globale, grazie ...