M5s | i dissidenti salgono a 70 “Chi dice no a Draghi sarà espulso”

AgoraMagazLatin : Incognita M5s sulla fiducia a Draghi, una ventina i senatori dissidenti - morrissey700 : @boccaloniverdi @MariaAversano1 @ChangeItalia Nessuna polemica piuttosto mi sono spiegato male, la petizione per l'… - MPenikas : @primaopoitorna @Serik_tpol @io_surf @ferrandomau @m_spagna @fabiopi1000 @APatrignan @IlConteIT @NapolitanoIda… - MauroScacco : @MPenikas @IlConteIT @NapolitanoIda @piccolojason @clabianchicla @primaopoitorna @APatrignan @ferrandomau… - eziomauro : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? M5S, i dissidenti pronti a fare il gruppo. Casaleggio media: “Non dividiamoci” [di Matteo Pucciarelli] https… -

Ultime Notizie dalla rete : M5s dissidenti

AGI - Agenzia Italia

La Lega attacca il Cts per lo stop allo sci; nelmolti; Salvini chiede un "cambio di passo" sull'immigrazione; Bonaccini: "serve un nuovo metodo". A poche ore dal giuramento del nuovo Governo Draghi la politica italiana si divide ed ...Le voci deidisi sono fatte sentire anche nella giornata di domenica: la senatrice Barbara Lezzi ha ribadito il proprio 'niet' e la richiesta di una seconda votazione su Rousseau; a ...Lezzi insiste: "Questo esecutivo per noi è un suicidio, serve un nuovo voto su Rousseau". Dessì: "Valutiamo l'astensione" Sarebbero una ventina i ...Davide Casaleggio prova a mediare proponendo l'astensione ai parlamentari che non vogliono votare la fiducia politica. Malcontento diffuso anche per la gestione dei ministeri: troppo poco aver incassa ...