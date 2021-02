La dieta delle 10 ore con il digiuno intermittente (Di lunedì 15 febbraio 2021) Quando si incomincia un percorso di alimentazione sana, non conta solo cosa si mangia, ma anche il quando. È il principio che sta alla base del digiuno intermittente che ha il pregio di stimolare la perdita di peso e il rinnovamento delle cellule con una azione anti-age. La nutrizionista Jeannette Hyde, autrice del libro The 10 hour diet, ha spiegato in un articolo pubblicato sul Daily Mail, come funziona questa versione di digiuno: «Consiste nel seguire la dieta abituale ma nel lasso di tempo di sole dieci ore», dice. «Questo consente al corpo di avere un lungo digiuno notturno pari a 14 ore durante il quale il corpo attinge ai grassi e si rigenera con l’effetto di aumentare la longevità». Leggi su vanityfair (Di lunedì 15 febbraio 2021) Quando si incomincia un percorso di alimentazione sana, non conta solo cosa si mangia, ma anche il quando. È il principio che sta alla base del digiuno intermittente che ha il pregio di stimolare la perdita di peso e il rinnovamento delle cellule con una azione anti-age. La nutrizionista Jeannette Hyde, autrice del libro The 10 hour diet, ha spiegato in un articolo pubblicato sul Daily Mail, come funziona questa versione di digiuno: «Consiste nel seguire la dieta abituale ma nel lasso di tempo di sole dieci ore», dice. «Questo consente al corpo di avere un lungo digiuno notturno pari a 14 ore durante il quale il corpo attinge ai grassi e si rigenera con l’effetto di aumentare la longevità».

Non è questione di cosa mangiare, ma di quando. La nutrizionista Jeannette Hyde nel suo nuovo libro spiega i benefici per linea e salute di concentrare i pasti in 10 ore, alternate a 14 ore di digiuno

