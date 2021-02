La classifica di Fabio Fognini dopo gli Australian Open: il nuovo ranking ATP (Di lunedì 15 febbraio 2021) La tarda mattinata italiana dell’ottava giornata degli Australian Open 2021 di tennis, porta in dote la sconfitta dell’azzurro Fabio Fognini, che, da numero 16 del tabellone, è uscito agli ottavi di finale. L’azzurro ha ceduto all’iberico Rafael Nadal, numero 2 del mondo. Le nuove regole imposte dall’emergenza sanitaria per il calcolo del ranking ATP, non consentono all’azzurro di guadagnare punti in classifica, dato che Fognini nello scorso torneo aveva raggiunto proprio gli ottavi di finale. Dunque per lui anche lunedì 22 febbraio saranno 2535 i punti in graduatoria. L’azzurro, a meno di una vittoria finale del qualificato russo Aslan Karatsev, occuperà il 18° posto, dato che verrà scavalcato dal bulgaro Grigor Dimitrov, issatosi a 2575 approdando ai quarti, dove ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 febbraio 2021) La tarda mattinata italiana dell’ottava giornata degli2021 di tennis, porta in dote la sconfitta dell’azzurro, che, da numero 16 del tabellone, è uscito agli ottavi di finale. L’azzurro ha ceduto all’iberico Rafael Nadal, numero 2 del mondo. Le nuove regole imposte dall’emergenza sanitaria per il calcolo delATP, non consentono all’azzurro di guadagnare punti in, dato chenello scorso torneo aveva raggiunto proprio gli ottavi di finale. Dunque per lui anche lunedì 22 febbraio saranno 2535 i punti in graduatoria. L’azzurro, a meno di una vittoria finale del qualificato russo Aslan Karatsev, occuperà il 18° posto, dato che verrà scavalcato dal bulgaro Grigor Dimitrov, issatosi a 2575 approdando ai quarti, dove ...

ZZiliani : Nella foto MORTIMER: Fabio #Caressa e i suoi ospiti poco prima di cominciare la puntata del Club in cui si parlerà… - giangigag : RT @ZZiliani: Nella foto MORTIMER: Fabio #Caressa e i suoi ospiti poco prima di cominciare la puntata del Club in cui si parlerà della #Juv… - carlo66608300 : RT @ZZiliani: Nella foto MORTIMER: Fabio #Caressa e i suoi ospiti poco prima di cominciare la puntata del Club in cui si parlerà della #Juv… - andrea_anigoni : RT @ZZiliani: Nella foto MORTIMER: Fabio #Caressa e i suoi ospiti poco prima di cominciare la puntata del Club in cui si parlerà della #Juv… - Squizzo80 : RT @ZZiliani: Nella foto MORTIMER: Fabio #Caressa e i suoi ospiti poco prima di cominciare la puntata del Club in cui si parlerà della #Juv… -