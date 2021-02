La caccia alla poltrona non è finita: tra i partiti ora è guerra per i sottosegretari (Di lunedì 15 febbraio 2021) La caccia alla poltrona nel nuovo governo Draghi non è ancora finita. Chiuso il capitolo ministri, con veri e propri capolavori come le conferme di Speranza e Lamorgese e i ritorni di “poltronari” di prima categoria come Brunetta e Gelmini, ora è la volta dei vice e dei sottosegretari, in una partita che vede i partiti giocare ancora a carte copertissime. L’unica regola certo, al momento, pare quella che, laddove una formazione politica si sia già accaparrata un ministero, non potrà strappare anche un vice o un sottosegretario. E così, per esempio, a tentare di portare a casa un sottosegretario al ministero degli Interni di Luciana Lamorgese è la Lega: i principali indiziati sono Nicola Molteni e Stefano Candiani, ai quali Salvini ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 15 febbraio 2021) Lanel nuovo governo Draghi non è ancora. Chiuso il capitolo ministri, con veri e propri capolavori come le conferme di Speranza e Lamorgese e i ritorni di “ri” di prima categoria come Brunetta e Gelmini, ora è la volta dei vice e dei, in una partita che vede igiocare ancora a carte copertissime. L’unica regola certo, al momento, pare quella che, laddove una formazione politica si sia già accaparrata un ministero, non potrà strappare anche un vice o uno. E così, per esempio, a tentare di portare a casa uno al ministero degli Interni di Luciana Lamorgese è la Lega: i principali indiziati sono Nicola Molteni e Stefano Candiani, ai quali Salvini ...

