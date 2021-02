Incidente fatale sulla Nola – Villa Literno | automobilista morto sul colpo

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSuccivo (Ce) – Domenica di sanguestrada statale 7 bis, quella che mette in contatto il comune dicon quello di. Per causa che dovranno essere accertate, nella tarda serata di ieri, ha perso la vita un uomo dopo che, con tutta probabilità, ha perso il controllo della sua auto e ha impattato violentemente contro il guardrail, all’altezza dell’uscita di Succivo, morendo sul. Immediato l’intervento dei Carabinieri e della Polstrada, oltre che dei medici del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

