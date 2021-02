Il Sud tradito dai 5 Stelle ora è fuori dalla mappa di Draghi (Di lunedì 15 febbraio 2021) di Gianluigi Paragone. Dov’è finito il Sud? La domanda rimbalza dopo la lettura delle carte d’identità dei ministri del governo Draghi. Il Sud è scomparso da anni, non da oggi. Oggi possiamo dire che la sua (ex) forza di riferimento, ovvero il Movimento CinqueStelle, lo ha svenduto un po’ di più tradendolo nelle sue migliori energie, dando così l’impressione – e non era vero – che il Sud avesse votato i grillini per il solo reddito di cittadanza. No, la speranza era di un riscatto ben più solido. Ma, appunto, il Movimento non ha fatto nulla per il Sud (il tradimento su Taranto è il tradimento più grosso così come su Tap, un gasdotto che nel gioco tra South Stream e North Sream è poco più di nulla) e per le isole che tanti voti avevano consegnato al M5S. Il Sud è fuori dalla mappa del governo ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 15 febbraio 2021) di Gianluigi Paragone. Dov’è finito il Sud? La domanda rimbalza dopo la lettura delle carte d’identità dei ministri del governo. Il Sud è scomparso da anni, non da oggi. Oggi possiamo dire che la sua (ex) forza di riferimento, ovvero il Movimento Cinque, lo ha svenduto un po’ di più tradendolo nelle sue migliori energie, dando così l’impressione – e non era vero – che il Sud avesse votato i grillini per il solo reddito di cittadanza. No, la speranza era di un riscatto ben più solido. Ma, appunto, il Movimento non ha fatto nulla per il Sud (il tradimento su Taranto è il tradimento più grosso così come su Tap, un gasdotto che nel gioco tra South Stream e North Sream è poco più di nulla) e per le isole che tanti voti avevano consegnato al M5S. Il Sud èdel governo ...

FRANCO69971184 : @matteosalvinimi Hai predicato la secessione e poi sei andato al sud a cercare voti , cantavi “ chi non salta napol… - CogliandroMassi : RT @NataleCuccurese: Sud consegnato a FI e alle sue clientele. Al Nord sviluppo economico e Recovery come voleva Confindustria. Enormi le… - AccarinoVito : RT @NataleCuccurese: Sud consegnato a FI e alle sue clientele. Al Nord sviluppo economico e Recovery come voleva Confindustria. Enormi le… - Mioparere : RT @NataleCuccurese: Sud consegnato a FI e alle sue clientele. Al Nord sviluppo economico e Recovery come voleva Confindustria. Enormi le… - nonmiarrendo : RT @NataleCuccurese: Sud consegnato a FI e alle sue clientele. Al Nord sviluppo economico e Recovery come voleva Confindustria. Enormi le… -