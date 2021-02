Giappone, nel 2020 il PIL cala del 4,8%: seconda peggior contrazione di sempre (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Teleborsa) – L’economia Giapponese è cresciuta più delle attese nel 4° trimestre dell’anno. Secondo i dati diffusi dall’Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet Office Giapponese, il Prodotto Interno Lordo ha mostrato un incremento del 3% su trimestre, superiore alle stime degli analisti del 2,3%, e dopo il +5% del trimestre precedente. Su anno il PIL è cresciuto del 12,7%, superiore al consensus (+9,5%) e al +22,9% fatto registrare nel trimestre precedente (la maggiore espansione degli ultimi 40 anni). Nell‘intero 2020, l’economia Giapponese si è contratta del 4,8% rispetto all’anno precedente, la seconda diminuzione più forte mai registrata dopo il -5,7% del 2009. La spesa per consumi ha evidenziato un incremento del 2,3%, rispetto al +1,8% atteso. Anche le spese in conto capitale sono ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Teleborsa) – L’economiase è cresciuta più delle attese nel 4° trimestre dell’anno. Secondo i dati diffusi dall’Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet Officese, il Prodotto Interno Lordo ha mostrato un incremento del 3% su trimestre, superiore alle stime degli analisti del 2,3%, e dopo il +5% del trimestre precedente. Su anno il PIL è cresciuto del 12,7%, superiore al consensus (+9,5%) e al +22,9% fatto registrare nel trimestre precedente (la maggiore espansione degli ultimi 40 anni). Nell‘intero, l’economiase si è contratta del 4,8% rispetto all’anno precedente, ladiminuzione più forte mai registrata dopo il -5,7% del 2009. La spesa per consumi ha evidenziato un incremento del 2,3%, rispetto al +1,8% atteso. Anche le spese in conto capitale sono ...

