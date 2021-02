Fiumi di hashish e cocaina dal Marocco | smantellata una banda di 14 persone 

Leggi su agi

(Di lunedì 15 febbraio 2021) AGI - Sono accusati di aver messo in piedi un'organizzazione per delinquere che importava droga dal, tramite la Spagna, per poi smistarla nelle piazze di spaccio della Capitale. Così 14 persone sono finite in carcere su ordine del gip che ha accolto una richiesta avanzata dalla Dda che indagava assieme alla Guardia di Finanza su un traffico internazionale di sostanze stupefacenti. A smantellare la strutture criminosa, nell'ambito dell'operazione denominata 'Manila', sono stati gli specialisti del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria che hanno persino scoperto come quattro degli arrestati fossero destinatari, direttamente o in quanto inclusi nel nucleo familiare dei beneficiari, del “reddito di cittadinanza”. Durante le indagini sono state arrestate in flagranza di reato tre persone e sono stati sequestrati quasi 400 chilogrammi di ...