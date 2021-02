Fiducia larga al governo Draghi | l’inizio dei lavori e la nuova squadra

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Per il nuovosi prevede una, la più ampia della storia. Mercoledì il premier terrà il suo discorso al Senato Molte le questioni da dover affrontare, per il neo presidente Mariola strada è tutta in salita. Dalla questione ancora dolente del Recovery Fund, al proseguimento decisionale sulla pandemia da Covid-19, tante le questioni ancora irrisolte che, mercoledì, il nuovo premier dovrà discutere a viso aperto. Nel frattempo, la lotta al Covid continua ad avere priorità assoluta ed è così che il ministro Speranza decide di estendere il divieto d’apertura delle piste sciistiche. Guardia alta anche per lavariante del virus che potrebbe portare a scelte ancora più restrittive di quelle attualmente messe in campo. Tra i temi da affrontare ...

...e latra mercoledì e giovedì verrà votata in Aula per il primo discorso del Premier Mario Draghi . All'opposizione al momento siederanno Fratelli d'Italia e Sinistra Italiana ma una...... trovandosi in accordo con quanto stabilito ieri l'Assemblea nazionale di Sinistra Italiana che 'ha deciso amaggioranza voto contrario allaal Governo Draghi. Una decisione che ...Per il nuovo Governo Draghi si prevede una fiducia larga, la più ampia della storia. Mercoledì il premier terrà il suo discorso al Senato.Un altro record per l'ex presidente della Bce: sarà il governo più ‘votato’ della storia repubblicana. Mercoledì e giovedì gli appuntamenti in Senato e alla Camera. Ecco gli ultimi movimenti: cosa suc ...