Draghi al lavoro su programma e staff Funiciello nominato capo di Gabinetto Chieppa confermato segretario generale di Palazzo Chigi

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Mentre il premier Marioè alsul, in vista del doppio appuntamento in Parlamento per la fiducia, inizia a delinearsi la composizione dello suo. Antonio(nella foto) è statooggididel presidente del Consiglio, mentre Robertoè stato ridiin passato è statodellodel premier Paolo Gentiloni e portavoce dell’ex sottoLuca Lotti. Nessuna novità, invece, su chi sarà il portavoce di. L'articolo LA NOTIZIA.

matteosalvinimi : Qui Roma. I ministri della Lega sono già all’opera con governatori, sindaci, associazioni: il tema è accelerare sul… - matteosalvinimi : #Salvini: Nei dialoghi con il presidente Draghi ho posto grande attenzione allo sblocco delle infrastrutture. È una… - Giorgiolaporta : Basta col protagonismo del Governo #Conte di quelle prime donne che devono rilasciare interviste. Ogni volta che si… - zazoomblog : Draghi al lavoro su programma e staff. Funiciello nominato capo di Gabinetto. Chieppa confermato segretario general… - fcolarieti : Draghi al lavoro su programma e staff. Funiciello nominato capo di Gabinetto. Chieppa confermato segretario general… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi lavoro

Rai News

... condiviso con il presidente del Consiglio Mario. 'I nostri sforzi sono stati vani ', si ...impianti sciistici è stata l'ennesima mancanza di rispetto verso il nostro mondo e il nostro', ......i 'pesi massimi' nel centrosinistra avrebbe fatto un passo indietro? 'Sono quattro mesi che, ... Governatore Cirio, 'Costretti a non riaprire più' 15 Febbraio 2021 "Mi appello a Mario, di ...Qualcuno ha storto il naso dopo le scelte del Presidente del Consiglio Mario Draghi: “Troppi ministri politici ... accordo che fissa il sistema della contrattazione dei rapporti di lavoro subordinato.Nella newsletter di questa settimana (anche in podcast): il problema dell’assenza di una banca dati nazionale sulle vacancy per indirizzare gli investimenti in formazione e politiche attive, il nuovo ...