Donne Pd escluse dal governo. Parla Valeria Fedeli: «Tanta ipocrisia da parte del partito. Rifiutare le cariche ora? Sbagliato» (Di lunedì 15 febbraio 2021) «Direzione subito. Non credo che la scelta sia stata solo di Mattarella e Draghi». La senatrice Pd Valeria Fedeli – tra le prime ad aver posto la questione della non rappresentanza femminile del suo partito nel nuovo governo – chiede a gran voce la direzione e spera di non incontrare altre ipocrisie sull’argomento. Fedeli, già ministra dell’Istruzione e della ricerca, con un passato da sindacalista, si dice amareggiata: «Non è mai successa una cosa del genere» e sull’ipotesi di rimediare mettendo solo Donne nel sottogoverno dice: «Non si può passare da uno squilibrio a un altro. Parliamo di politica, non di numeri. ora dalle parole si passi ai fatti». Senatrice, chiede, quindi, che la questione venga portata in direzione nazionale del Pd? ... Leggi su open.online (Di lunedì 15 febbraio 2021) «Direzione subito. Non credo che la scelta sia stata solo di Mattarella e Draghi». La senatrice Pd– tra le prime ad aver posto la questione della non rappresentanza femminile del suonel nuovo– chiede a gran voce la direzione e spera di non incontrare altre ipocrisie sull’argomento., già ministra dell’Istruzione e della ricerca, con un passato da sindacalista, si dice amareggiata: «Non è mai successa una cosa del genere» e sull’ipotesi di rimediare mettendo solonel sottodice: «Non si può passare da uno squilibrio a un altro. Parliamo di politica, non di numeri.dalle parole si passi ai fatti». Senatrice, chiede, quindi, che la questione venga portata in direzione nazionale del Pd? ...

