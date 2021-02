DIG eat sarà il Netflix della cultura digitale

Leggi su dire

(Di lunedì 15 febbraio 2021) ROMA – L’Italia che ha costruito il digitale, lo vive da protagonista nel presente e continua a guardare alle prospettive che esso rappresenta raccontata in oltre 150 eventi tra web conference, talk, webinar e podcast con circa 200 relatori, perlopiù manager, esperti e docenti. Questo è stato il DIG.eat 2021 che ha chiuso venerdì scorso il suo programma di 4 settimane ma che “è tutt’altro che terminato”, assicurano gli organizzatori. L’intero palinsesto, trasmesso in streaming sulla piattaforma dedicata digeat.it, è infatti disponibile on demand per chi vorrà iscriversi e sarà arricchito con nuovi e inediti contenuti sul modello di Netflix e Prime Video. Un’operazione di “educazione civica digitale che serve al nostro Paese- la descrive il promotore del DIG.eat, Avvocato Andrea Lisi in un video messaggio- realizzata grazie a un team multidisciplinare e ai tanti partner e sponsor che hanno condiviso la nostra visione”.