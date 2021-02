Criscitiello su Gattuso: “Ha ricostruito un Napoli a pezzi, farebbe grandi cose se De Laurentiis lo facesse lavorare” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il giornalista si schiera dalla parte di Gattuso e punta il dito contro il presidente del Napoli Michele Criscitiello, direttore di Tuttomercatoweb, ha parlato di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il giornalista si schiera dalla parte die punta il dito contro il presidente delMichele, direttore di Tuttomercatoweb, ha parlato di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

tuttonapoli : Criscitiello su Gattuso: 'Troppa gente gli fa la guerra solo per tenersi un posto di lavoro' - NCN_it : SPORTITALIA - CRISCITIELLO: 'FATE LAVORARE IN PACE GATTUSO' - CalcioNapoli24 : - naptam_10 : Un volta ragiona pure lui dai. Ass fa. Criscitiello: 'Fate lavorare Gattuso in pace, ha giocato partite senza tit… - phierpez : Criscitiello: 'Fate lavorare Gattuso in pace, ha giocato partite senza titolari in una rosa senza grandi alternativ… -