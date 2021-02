Covid, Palù: “Chiusure per 3 mesi e avanti con vaccini, così ne usciremo” (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Se terremo a bada il virus nei prossimi due tre mesi, forse usciremo dal raggio della sua minaccia. Le infezioni respiratorie raggiungono il picco in inverno e in primavera-estate si mitigano. Dobbiamo aver fiducia! Spingendo sulle vaccinazioni e rinunciando per qualche altra settimana ad attenuazione di colori e tentazioni di riaperture”. così al Corriere della Sera Giorgio Palù, presidente dell’agenzia italiana del farmaco Aifa, che della terza ondata dice che “si può evitare. Siamo in una fase discendente della curva epidemica, anche se lenta. Non è il momento di distrazioni. Fino a che l’abbassamento dell’Rt non sarà significativo tutti noi siamo chiamati a rispettare le misure di protezione individuale ed evitare gli assembramenti”. “Le tre varianti che stanno circolando nel mondo, l’inglese, sudafricana e ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Se terremo a bada il virus nei prossimi due tre, forsedal raggio della sua minaccia. Le infezioni respiratorie raggiungono il picco in inverno e in primavera-estate si mitigano. Dobbiamo aver fiducia! Spingendo sulle vaccinazioni e rinunciando per qualche altra settimana ad attenuazione di colori e tentazioni di riaperture”.al Corriere della Sera Giorgio, presidente dell’agenzia italiana del farmaco Aifa, che della terza ondata dice che “si può evitare. Siamo in una fase discendente della curva epidemica, anche se lenta. Non è il momento di distrazioni. Fino a che l’abbassamento dell’Rt non sarà significativo tutti noi siamo chiamati a rispettare le misure di protezione individuale ed evitare gli assembramenti”. “Le tre varianti che stanno circolando nel mondo, l’inglese, sudafricana e ...

