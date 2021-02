Coronavirus | ad Leitner | ' frustrati da poco preavviso stop sci | servono certezze'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Milano, 15 feb. (Adnkronos) - "Noi creiamo lavoro e valore e diventa estremamente difficile farlo se non possiamo fare gli imprenditori. Per noi, per gli impiantisti, è fondamentale poter pianificare e questo avviso arrivato all'ultimo momento crea ancora più frustrazione". A dirlo all'Adnkronos è Anton Seeber, amministratore delegato del gruppo, tra i leader mondiali della produzione di impianti funiviari. Seeber, come molti del settore, è amareggiato dopo l'annuncio dello slittamento delle riaperture degli impianti da sci arrivato ieri sera a poche ora dalla ripartenza programmata per oggi. "Anche noi siamo un sistema - spiega - con impiantisti, produttori di impianti, gatti delle neve, e dobbiamo lavorare per poter guadagnare, pagare gli stipendi, le tasse. Non lavorare diventa estremamente difficile". E fa notare: "tanti impiantisti, albergatori e ...