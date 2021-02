Australian Open | fuori Fognini e Berrettini

(Di lunedì 15 febbraio 2021), i risultati di lunedì 15 febbraio. Eliminati sia Fabioe Matteo. MELBOURNE (AUSTRALIA) –, i risultati di lunedì 15 febbraio. L’Italia saluta Melbourne. Eliminati anche gli ultimi atleti ancora nel tabellone. Fabionon è riuscito ad avere le meglio su Rafa Nadal. Matteo, infatti, ha dovuto arrendersi ad uno strappo addominale., eliminatiMatteonon è riuscito a recuperare dal problema fisico accusato nel terzo turno. Il romano ha dovuto alzare bandiera bianca per uno strappo addominale e non è sceso in campo contro il greco Tsitsipas. Un ...

Eurosport_IT : NOOOOOO ???? Matteo Berrettini non recupera dall'infortunio rimediato nel match contro Khachanov ed è costretto al r… - ItaliaTeam_it : ?? Agli ottavi degli Australian Open! ???? Matteo Berrettini e Fabio Fognini battono in tre set rispettivamente Karen… - oktennis : Ash Barty batte Shelby Roger e approda ai quarti #AusOpen - oktennis : Matteo Berrettini commenta amareggiato la decisione di ritirarsi a causa di uno strappo addominale: 'Ho parlato con… - OA_Sport : #AusOpen Nadal ammette di sentirsi meglio fisicamente e sottolinea le qualità di Fognini a Melbourne -

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open

Prima la vittoria contro Fabio Fognini agli ottavi di finale. Poi il tradizionale rito della conferenza stampa a cui Rafa Nadal non si è sottratto. Con tanto di gaffe. Imbarazzo ? Un punto sulle ...Ancora un infortunio, ancora in Australia. Matteo Berrettini si ferma di nuovo, questa volta per colpa degli addominali. Il numero 1 italiano, numero 10 al mondo ha dovuto rinunciare al match degli ...Fabio Fognini ha potuto fare decisamente poco. L'azzurro si è dovuto arrendere negli ottavi di finale degli Australian Open 2021 al n.2 del mondo Rafael Nadal. 6-3 6-4 6-2 il punteggio finale di un in ...Si sono conclusi gli ottavi di finale del tabellone di singolare femminile degli Australian Open di tennis: oggi, lunedì 15 febbraio, si sono giocati gli ultimi quattro incontri, dopo i quattro di ier ...