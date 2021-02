Amedeo Goria va in pensione: addio alla Rai. Ma ecco cosa farà (a Mediaset) (Di lunedì 15 febbraio 2021) Amedeo Goria compirà domani, 16 febbraio 2021, 67 anni e andrà ufficialmente in pensione. E dopo trentaquattro anni saluterà la Rai, il debutto a Viale Mazzini nel 1987 dal Tg1 a RaiSport, dalla conduzione di Ciao Italia a cinque edizioni di Unomattina Estate ma soprattutto tanto sport: dai Mondiali alle Olimpiadi. Un saluto in diretta avvenuto nel corso di “A tutta rete” condotto da Marco Lollobrigida: “Abbiamo un ospite speciale, veramente speciale per noi di Rai Sport ma anche per il grande pubblico televisivo. Sono anni che lo vedete. È anche emozionante per noi, è brutto dire che va in pensione”, ha detto il padrone di casa. “E’ un brutto scherzo dell’ufficio anagrafe“, ha scherzato Goria che è rimasto in studio per l’intera puntata commentando la giornata di Serie A ma anche, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021)compirà domani, 16 febbraio 2021, 67 anni e andrà ufficialmente in. E dopo trentaquattro anni saluterà la Rai, il debutto a Viale Mazzini nel 1987 dal Tg1 a RaiSport, dconduzione di Ciao Italia a cinque edizioni di Unomattina Estate ma soprattutto tanto sport: dai Mondiali alle Olimpiadi. Un saluto in diretta avvenuto nel corso di “A tutta rete” condotto da Marco Lollobrigida: “Abbiamo un ospite speciale, veramente speciale per noi di Rai Sport ma anche per il grande pubblico televisivo. Sono anni che lo vedete. È anche emozionante per noi, è brutto dire che va in”, ha detto il padrone di casa. “E’ un brutto scherzo dell’ufficio anagrafe“, ha scherzatoche è rimasto in studio per l’intera puntata commentando la giornata di Serie A ma anche, ...

