giovannidalloli : Alfonso Cuccurullo protagonista dello spettacolo per il compleanno di Arcangelo Corelli - settesere : Fusignano, Alfonso Cuccurullo e l'Ensemble Mariani in streaming per il compleanno di Corelli #settesere #news -

Ultime Notizie dalla rete : Alfonso Cuccurullo

Settesere

Mercoledì 17 febbraio alle 11 in diretta streaming dall'auditorium di Fusignano l'attoresi farà protagonista del nuovo spettacolo ideato da Ensemble Mariani per il Comune di Fusignano per celebrare il compleanno di Arcangelo Corelli. I ragazzi della scuola media 'Luigi ...Mercoledì 17 febbraio alle 11 in diretta streaming dall'auditorium di Fusignano l'attoresi farà protagonista del nuovo spettacolo ideato da Ensemble Mariani per il Comune di Fusignano per celebrare il compleanno di Arcangelo Corelli.Mercoledì 17 febbraio alle 11 in diretta streaming dall'auditorium di Fusignano l'attore Alfonso Cuccurullo si farà protagonista del nuovo spettacolo ideato da Ensemble Mariani per il Comune di Fusign ...Mercoledì 17 febbraio alle 11 in diretta streaming dall’auditorium di Fusignano l’attore Alfonso Cuccurullo si farà protagonista del nuovo spettacolo ideato da Ensemble Mariani per il Comune di Fusign ...