Al buio e piene di buche, l’assurda situazione delle strade al Rione Libertà (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Arriva un’altra segnalazione, l’ennesima, da parte di cittadini sanniti che ogni giorno sono costretti a fare salti mortali per schivare le “voragini” presenti sul manto stradale. Oltre alle buche presenti in strada, si segnala anche la scarsa illuminazione in via Don Emilio Matarazzo e via Pasquale Columbro. “Segnalo, quale residente e portavoce del disagio dei cittadini, ivi domiciliati in via Don Emilio Matarazzo e via Pasquale Columbro, la grave e perdurante situazione di dissesto del manto stradale in oggetto. Tale dissesto si verifica ogni qualvolta vi sono forti piogge, con serie problematiche per il transito dei veicoli, costretti a sostenere delle vere e proprie gincane per le voragini stradali in essere. Si invita, pertanto, l’ente comunale di Benevento, a provvedere, quanto prima, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Arriva un’altra segnalazione, l’ennesima, da parte di cittadini sanniti che ogni giorno sono costretti a fare salti mortali per schivare le “voragini” presenti sul manto stradale. Oltre allepresenti in strada, si segnala anche la scarsa illuminazione in via Don Emilio Matarazzo e via Pasquale Columbro. “Segnalo, quale residente e portavoce del disagio dei cittadini, ivi domiciliati in via Don Emilio Matarazzo e via Pasquale Columbro, la grave e perdurantedi dissesto del manto stradale in oggetto. Tale dissesto si verifica ogni qualvolta vi sono forti piogge, con serie problematiche per il transito dei veicoli, costretti a sostenerevere e proprie gincane per le voragini stradali in essere. Si invita, pertanto, l’ente comunale di Benevento, a provvedere, quanto prima, ...

273_333 : @PieraBelfanti @LaStampa Direi premura. In Italia si muore ed e ‘ criminale un governo che brancola nel buio dei du… - mobi44 : @GiusiSarcina @chiccotesta Venga in Umbria per fare un esempio siamo nel caos zona Rossa ti piene e nessun punto di… -

Ultime Notizie dalla rete : buio piene L'AQUILA: MUORE A 49 ANNI PIERLUIGI TURCO, 'RIVEDRO' I TUOI OCCHI, TI AMERO' SEMPRE'

Parole piene di amore che la moglie Michela affida ad AbruzzoWeb in un lungo messaggio che ... Un grazie generale per chi in questo momento buio della mia vita mi è vicino'. Tanti i messaggi di ...

Buon San Valentino 2021, auguri!/ Frasi d'amore e divertenti 'festa della resistenza'

... in casi come questi, può essere una fucina di idee dalla quale attingere a piene mani. Qualche ... E tutto il buio per ricordarmi queste cose mentre ti stringo fra le braccia' . Oppure: 'La lontananza ...

Al buio e piene di buche, l'assurda situazione delle strade al Rione Libertà anteprima24.it Bencovich esce dal buio per dipingere sogni

Protetto dalla nebbia, nel cuore della Valle Padana, in una casa accogliente di Soncino, con tanti oggetti rari e preziosi, ceramiche, dipinti e incisioni, vive Antonio Binda, a pochi metri dalla casa ...

LACRIME E SILENZIO NELL’ULTIMO SALUTO A GLORIA,

L’AQUILA – “Siamo qui tutti scossi, attoniti, pieni di domande per il gesto della nostra cara Gloria. Ci verrebbe da chiederti: perché l’hai fatto? Che cosa non abbiamo saputo darti? Eppure la tua fam ...

Paroledi amore che la moglie Michela affida ad AbruzzoWeb in un lungo messaggio che ... Un grazie generale per chi in questo momentodella mia vita mi è vicino'. Tanti i messaggi di ...... in casi come questi, può essere una fucina di idee dalla quale attingere amani. Qualche ... E tutto ilper ricordarmi queste cose mentre ti stringo fra le braccia' . Oppure: 'La lontananza ...Protetto dalla nebbia, nel cuore della Valle Padana, in una casa accogliente di Soncino, con tanti oggetti rari e preziosi, ceramiche, dipinti e incisioni, vive Antonio Binda, a pochi metri dalla casa ...L’AQUILA – “Siamo qui tutti scossi, attoniti, pieni di domande per il gesto della nostra cara Gloria. Ci verrebbe da chiederti: perché l’hai fatto? Che cosa non abbiamo saputo darti? Eppure la tua fam ...