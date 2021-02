Vaccino Covid: le linee guida da seguire per i soggetti con allergie (Di domenica 14 febbraio 2021) Vaccino Covid: le linee guida da seguire per gestire eventuali reazioni nei soggetti con allergie. Tutto quello che c’è da sapere a riguardo. Le linee guida per il Vaccino anti Covid nei soggetti con allergieSecondo quanto comunicato dall’Associazione Allergologi Immunologi Italiani Territoriali e Ospedalieri (Aaiito) e dalla Società Italiana di Allergologia Asma e Immunologia Clinica (Siaaic), non sarebbe esatto evitare del tutto la somministrazione del Vaccino anti Covid nei soggetti con allergie. Tuttavia, per evitare il sopraggiungere di complicazioni, è opportuno seguire in questi ... Leggi su altranotizia (Di domenica 14 febbraio 2021): ledaper gestire eventuali reazioni neicon. Tutto quello che c’è da sapere a riguardo. Leper ilantineiconSecondo quanto comunicato dall’Associazione Allergologi Immunologi Italiani Territoriali e Ospedalieri (Aaiito) e dalla Società Italiana di Allergologia Asma e Immunologia Clinica (Siaaic), non sarebbe esatto evitare del tutto la somministrazione delantineicon. Tuttavia, per evitare il sopraggiungere di complicazioni, è opportunoin questi ...

