Terremoto di magnitudo 7.3 in Giappone, più di 100 feriti (Di domenica 14 febbraio 2021) Giappone, violenta scossa di Terremoto di magnitudo 7.3 nella zona di Fukushima. Più di 100 feriti, migliaia di abitazioni senza energia elettrica. Una violenta scossa di Terremoto di magnitudo 7.3 ha interessato il Giappone causando danni e un numero ingenti di feriti che sono rimasti coinvolti. Secondo la Japan meteorological agency si tratta del più importante evento sismico avvenuto dal 7 aprile 2011. Terremoto d magnitudo 7.3 in Giappone La scossa è stata registrata intorno alle 23. Il Terremoto si è originato al largo della costa di Fukushima ad una profondità di cinquanta chilometri circa. La magnitudo, stando ai dati rivisti, è stata di grado ...

