Sassuolo | Magnanelli | «Sogno l’Europa League Pochi come Berardi»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 14 febbraio 2021) Francesco, centrocampista del, ha parlato al termine del match vinto contro il Crotone: le sue dichiarazioni Francesco, centrocampista del, ha parlato al termine del match vinto contro il Crotone. VITTORIA – «Questo è un campo su cui ho giocato varie volte, ed è sempre stato difficile. Era una partita particolare, non volevamo staccarci da chi sta sopra e volevamo distanziarci da chi ci sta dietro, ma soprattutto volevamo dare una risposta a noi stessi dopo un periodo in cui era mancato sempre qualcosa. Stasera, al di là delle qualità tecniche, ci siamo ritrovati nello spirito. Stiamo salendo di condizione e consapevolezza, con questo spirito ci possiamo divertire fino alla fine».– «Ovvio che per noi sia un giocatore importante, ...