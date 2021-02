Sassuolo, De Zerbi: “Non facciamo proclami, speriamo che questa sia la svolta” (Di domenica 14 febbraio 2021) Il Sassuolo torna a sorridere. I neroverdi battono per 2-1 il Crotone e interrompe una serie negativa di risultati. L'Europa dista ora sei punti. Una missione non semplice, ma nemmeno così impossibile.LE PAROLE DI DE ZerbiIl tecnico Roberto De Zerbi analizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Non facciamo proclami, andiamo a giocarcela con tutti e poi vediamo anche per l'Europa League. Le scelte vengono fatte in buona fede, a volte vanno bene e altre volte no. Traoré si è allenato poco per problemi fisici. Tutti possono giocare titolari qui. Indico Berardi come rigorista, poi Caputo e Locatelli. Sono orgoglioso che non litighino tra di loro per i rigori. Sono sempre orgoglioso della mia squadra. Bisogna portare ordine, perché non sempre c'è ordine mentale. Contro l'Atalanta ... Leggi su itasportpress (Di domenica 14 febbraio 2021) Iltorna a sorridere. I neroverdi battono per 2-1 il Crotone e interrompe una serie negativa di risultati. L'Europa dista ora sei punti. Una missione non semplice, ma nemmeno così impossibile.LE PAROLE DI DEIl tecnico Roberto Deanalizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Non, andiamo a giocarcela con tutti e poi vediamo anche per l'Europa League. Le scelte vengono fatte in buona fede, a volte vanno bene e altre volte no. Traoré si è allenato poco per problemi fisici. Tutti possono giocare titolari qui. Indico Berardi come rigorista, poi Caputo e Locatelli. Sono orgoglioso che non litighino tra di loro per i rigori. Sono sempre orgoglioso della mia squadra. Bisogna portare ordine, perché non sempre c'è ordine mentale. Contro l'Atalanta ...

Bertolca10 : Torna alla vittoria il Sassuolo di De Zerbi dopo più di un mese. Battuto il Crotone fanalino di coda con i gol dei… - ItaSportPress : Sassuolo, De Zerbi: 'Non facciamo proclami, speriamo che questa sia la svolta' - - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Crotone-Sassuolo 1-2, un super Ounas non basta ai calabresi: Crotone-Sa… - calciomercatoit : #CrotoneSassuolo, #Berardi e #Caputo decidono per i neroverdi: calabresi sempre più ultimi - GoalItalia : MATCH REPORT - #CrotoneSassuolo 1-2: gli attaccanti riportano De Zerbi alla vittoria dopo cinque partite ??? -