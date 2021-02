Roma-Udinese 3-0 | giallorossi al terzo posto

(Di domenica 14 febbraio 2021)3-0. All’Olimpico isuperano 3 a 0 l’e salgono alin classifica, davanti a Juve e Napoli, che hanno una partita in meno. A decidere il match una doppietta di Veretout nel primo tempo e il gol di Pedro nei minuti di recupero. Cos’è successo nel primo tempo? Fonseca deve fare i conti con le assenze di Smalling e Kumbulla e opta per Cristante centrale di difesa. Panchina per Dzeko con Mayoral titolare per la quarta partita consecutiva. Pellegrini rientra dalla squalifica e agirà da trequartista. Gotti recupera dalla squalifica De Paul, ma deve fare a meno di Pereyra, che non figura nemmeno tra i convocati. In attacco confermati Llorente e Deulofeu. Grande partenza per i padroni di casa, che si confermano la squadra che segna di più ...

Pedro ha esultato sui social dopo la vittoria dellacontro l': ritorno con gol per l'ex Barcellona - ...Blucerchiati e viola per punti salvezza importanti Dopo la sfida delle 12.30 tra, alle 15.00 sono in programma due match. Uno alla Sardegna Arena di Cagliari tra i sardi e l'Atalanta, ...Roma-Udinese 3-0. All’Olimpico i giallorossi superano 3 a 0 l’Udinese e salgono al terzo posto in classifica, davanti a Juve e Napoli, che hanno una partita in meno. A decidere il match una doppietta ...Colpo Champions per la Roma. Nella 22.ma giornata di Serie A i giallorossi battono l’Udinese 3-0 e si piazzano al terzo posto in classifica davanti a Napoli e Juve. All’Olimpico gara subito in discesa ...