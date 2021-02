Regno Unito, Financial Times: Mba di Sda Bocconi entra nella top 5 europea (Di domenica 14 febbraio 2021) Premiato dai risultati ottenuti dai suoi diplomati e dalle loro valutazioni, il programma full-time MBA di SDA Bocconi School of Management guadagna 17 posizioni nella classifica dei migliori MBA pubblicata dal Financial Times e guadagna la 12a posizione al mondo e la 5a in Europa. Il programma – unico italiano presente nella classifica dei 100 programmi top – spicca anche per il 3° posto al mondo per il migliore rapporto qualità-prezzo. Il ranking FT si basa su circa 20 parametri: basati sui risultati degli studenti a tre anni dal diploma, in termini per esempio di aumento salariale (un +126% per i diplomati SDA, il secondo più alto in Europa) e progresso di carriera, sulle valutazioni fornite dai diplomati e alcuni dati forniti dalle scuole. Il programma di SDA Bocconi si distingue ... Leggi su ildenaro (Di domenica 14 febbraio 2021) Premiato dai risultati ottenuti dai suoi diplomati e dalle loro valutazioni, il programma full-time MBA di SDASchool of Management guadagna 17 posizioniclassifica dei migliori MBA pubblicata dale guadagna la 12a posizione al mondo e la 5a in Europa. Il programma – unico italiano presenteclassifica dei 100 programmi top – spicca anche per il 3° posto al mondo per il migliore rapporto qualità-prezzo. Il ranking FT si basa su circa 20 parametri: basati sui risultati degli studenti a tre anni dal diploma, in termini per esempio di aumento salariale (un +126% per i diplomati SDA, il secondo più alto in Europa) e progresso di carriera, sulle valutazioni fornite dai diplomati e alcuni dati forniti dalle scuole. Il programma di SDAsi distingue ...

