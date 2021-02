Prada Cup, Luna Rossa-Ineos 3-0: numeri e statistiche terza regata. Le velocità di bolina e poppa (Di domenica 14 febbraio 2021) Luna Rossa ha battuto Ineos anche in gara-3 e si è portata sul 3-0 nella Finale di Prada Cup 2021, facendo un ulteriore passo avanti verso la qualificazione al Match dell’America’s Cup 2021 contro il defender Emirates Team New Zealand. Il Team Prada Pirelli si è imposto con un margine al traguardo di 13?, dopo un match race di alto profilo in cui la partenza è stata di fatto determinante per indirizzare la regata sui binari italiani. In condizioni di vento medio-forte (14-18 nodi circa) proveniente da nord-est, la prima race di giornata si è disputata sul campo Echo. Luna Rossa ha avuto il vantaggio di poter regatare sempre in aria “pulita”, mentre il Team UK è stato spesso in scia dovendo così navigare nei rifiuti della barca ... Leggi su oasport (Di domenica 14 febbraio 2021)ha battutoanche in gara-3 e si è portata sul 3-0 nella Finale diCup 2021, facendo un ulteriore passo avanti verso la qualificazione al Match dell’America’s Cup 2021 contro il defender Emirates Team New Zealand. Il TeamPirelli si è imposto con un margine al traguardo di 13?, dopo un match race di alto profilo in cui la partenza è stata di fatto determinante per indirizzare lasui binari italiani. In condizioni di vento medio-forte (14-18 nodi circa) proveniente da nord-est, la prima race di giornata si è disputata sul campo Echo.ha avuto il vantaggio di poterre sempre in aria “pulita”, mentre il Team UK è stato spesso in scia dovendo così navigare nei rifiuti della barca ...

