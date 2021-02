Panchina Crotone, l’ex Milan Stroppa a rischio esonero: le ultime / News (Di lunedì 15 febbraio 2021) Occhio alla situazione di Giovanni Stroppa sulla Panchina del Crotone. L'ex Milan a rischio esonero dopo la sconfitta in casa contro il Sassuolo Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 15 febbraio 2021) Occhio alla situazione di Giovannisulladel. L'exdopo la sconfitta in casa contro il Sassuolo Pianeta

PianetaMilan : Panchina #Crotone, l'ex #Milan #Stroppa a rischio esonero: le ultime / News - Fantacalcio : Crotone, la panchina di Stroppa a rischio - MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ????#Crotone, #Stroppa ora rischia. Non solo #DeRossi per la panchina ??Nuovo nome per i calabresi #LeBombeDiVlad #LBDV #C… - MondoNapoli : Sky - Trema la panchina del Crotone: la situazione - - MomentiCalcio : #Crotone, in bilico la panchina di #Stroppa: la società pensa a #DanieleDeRossi -