Over 80, somministrazioni dal 18 Al via la raccolta delle adesioni (Di domenica 14 febbraio 2021) L’avvio delle somministrazioni partirà da giovedì 18 febbraio: da lunedì 15 febbraio, intanto, le adesioni possono essere presentate al proprio medico di base, alla farmacia di fiducia o direttamente al portale online dedicato. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 14 febbraio 2021) L’avviopartirà da giovedì 18 febbraio: da lunedì 15 febbraio, intanto, lepossono essere presentate al proprio medico di base, alla farmacia di fiducia o direttamente al portale online dedicato.

ComuneSDM : ?? | VACCINAZIONI Vi ricordiamo che da #domani, lunedì #15febbraio, gli #anziani over 80 (inclusi i nati nel 1941)… - BartNicolotti : @fleinaudi Non è ancora ora di smettere, questa settimana sono arrivati 758 mila dosi #vaccinocovid, nell'ultima se… - corrieredicomo : - quibresciait : Vaccino anti-Covid in Lombardia, da oggi il numero verde per gli over 80 - Più di 80 mila gli interessati nel bresc… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Mentre la campagna vaccinale ha raggiunto quasi 3 milioni di somministrazioni, in Liguria è iniziata per gli over 80. Ma tra le… -