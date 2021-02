Omicidio coppia di Bolzano, l’autopsia fa luce sulla vicenda (Di domenica 14 febbraio 2021) Omicidio coppia di Bolzano. Mentre le indagini continuano, l’autopsia sul corpo della madre fa luce sulla vicenda. Il corpo della donna, Laura Perselli è stato ritrovato nell’Adige a un mese dalla sua scomparsa. Il suo ritrovamento è stato di grande aiuto per avere sviluppi e maggiori dettagli sulla vicenda. Ecco cosa è emerso dall’autopsia. Omicidio L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 14 febbraio 2021)di. Mentre le indagini continuano,sul corpo della madre fa. Il corpo della donna, Laura Perselli è stato ritrovato nell’Adige a un mese dalla sua scomparsa. Il suo ritrovamento è stato di grande aiuto per avere sviluppi e maggiori dettagli. Ecco cosa è emerso dalL'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

zazoomblog : Omicidio coppia di Bolzano resta in carcere Benno Neumair - #Omicidio #coppia #Bolzano #resta - brontolodesign : Perché volevano farlo pure uscire??????? - infoitinterno : Omicidio coppia di Bolzano, resta in carcere Benno Neumair - infoitinterno : Omicidio di Bolzano. Il figlio della coppia scomparsa Benno Neumair resta in carcere - fanpage : Il 30enne accusato dell’omicidio e dell’occultamento dei cadaveri dei genitori Laura e Peter resta in carcere -