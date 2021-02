Mina Settembre, ultima puntata stasera su Rai1: le anticipazioni (Di domenica 14 febbraio 2021) Torna stasera su Rai1 alle 21:25 la fiction Mina Settembre, ambientata a Napoli e con protagonista Serena Rossi: la trama dell'ultima puntata. Torna stasera su Rai1, alle 21:25, Mina Settembre, la dramedy sentimentale ambientata a Napoli e con protagonista Serena Rossi, con l'ultima puntata di stagione. Visto l'enorme successo di pubblico, però, sembra ormai cosa certa il rinnovo da parte della RAI. Nelle anticipazioni della settima puntata tutto torna alla memoria di Mina nelle ore che seguono la sua terribile scoperta. La giornata trascorrerebbe nella solitudine se non fosse che Sonia, la badante romena di sua madre Olga, è scomparsa. ... Leggi su movieplayer (Di domenica 14 febbraio 2021) Tornasualle 21:25 la fiction, ambientata a Napoli e con protagonista Serena Rossi: la trama dell'. Tornasu, alle 21:25,, la dramedy sentimentale ambientata a Napoli e con protagonista Serena Rossi, con l'di stagione. Visto l'enorme successo di pubblico, però, sembra ormai cosa certa il rinnovo da parte della RAI. Nelledella settimatutto torna alla memoria dinelle ore che seguono la sua terribile scoperta. La giornata trascorrerebbe nella solitudine se non fosse che Sonia, la badante romena di sua madre Olga, è scomparsa. ...

