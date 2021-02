Meghan Markle incinta: il principe Harry e la Duchessa aspettano il secondo figlio (Di domenica 14 febbraio 2021) “Possiamo confermare che Archie sta per diventare il fratello maggiore”. Così Meghan Markle e il principe Harry, quasi tre anni da marito e moglie e quasi due da genitori, hanno scelto di annunciare al mondo l’arrivo del loro secondo bambino. Lo hanno fatto con un comunicato ufficiale, attraverso il loro portavoce, per svelare al mondo quello che già da qualche settimane si sospettava: il Duca e la Duchessa del Sussex stanno per allargare la famiglia. Nel giorno di San Valentino Meghan ed Harry hanno annunciato al mondo di aspettare il secondo figlio Il secondo Baby Sussex in arrivo Così, a distanza di neanche due anni dalla nascita del piccolo Archie, Meghan ed ... Leggi su amica (Di domenica 14 febbraio 2021) “Possiamo confermare che Archie sta per diventare il fratello maggiore”. Cosìe il, quasi tre anni da marito e moglie e quasi due da genitori, hanno scelto di annunciare al mondo l’arrivo del lorobambino. Lo hanno fatto con un comunicato ufficiale, attraverso il loro portavoce, per svelare al mondo quello che già da qualche settimane si sospettava: il Duca e ladel Sussex stanno per allargare la famiglia. Nel giorno di San Valentinoedhanno annunciato al mondo di aspettare ilIlBaby Sussex in arrivo Così, a distanza di neanche due anni dalla nascita del piccolo Archie,ed ...

