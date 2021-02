LIVE Sport Invernali, DIRETTA 14 febbraio: Dominik Paris quarto in discesa. Dorothea Wierer per la rimonta impossibile (Di domenica 14 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.23 SCI ALPINO – Doppietta di Vincent Kriechmayr, che, dopo il superG, vince anche la discesa libera dei Mondiali di Cortina 2021. L’austriaco si è imposto per un solo centesimo sul tedesco Andreas Sander. Terzo posto a 18 centesimi per lo svizzero Beat Feuz. Grande amarezza e delusione per Dominik Paris, che ha chiuso al quarto posto a 65 centesimi dal vincitore, complice un clamoroso errore nella parte alta, che lo ha visto arrivare con oltre un secondo di ritardo all’intermedio. Quinto posto per Christof Innerhofer (+0.90). Più indietro Matteo Marsaglia (+2.39). E’ uscito Florian Schieder. 12.20 SLITTINO NATURALE – Thomas Kammerlander è medaglia d’oro ai Mondiali di Umhausen (Austria) 2021. Il padrone di casa chiude con il tempo ... Leggi su oasport (Di domenica 14 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.23 SCI ALPINO – Doppietta di Vincent Kriechmayr, che, dopo il superG, vince anche lalibera dei Mondiali di Cortina 2021. L’austriaco si è imposto per un solo centesimo sul tedesco Andreas Sander. Terzo posto a 18 centesimi per lo svizzero Beat Feuz. Grande amarezza e delusione per, che ha chiuso alposto a 65 centesimi dal vincitore, complice un clamoroso errore nella parte alta, che lo ha visto arrivare con oltre un secondo di ritardo all’intermedio. Quinto posto per Christof Innerhofer (+0.90). Più indietro Matteo Marsaglia (+2.39). E’ uscito Florian Schieder. 12.20 SLITTINO NATURALE – Thomas Kammerlander è medaglia d’oro ai Mondiali di Umhausen (Austria) 2021. Il padrone di casa chiude con il tempo ...

SkySport : #RomaUdinese, risultato e tabellino LIVE - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Pokljuka: Ponsiluoma apre l'Inseguimento maschile ma Jacquelin è in caccia. Hofer prova la rimonta #14Febbraio http… - neveitalia : LIVE da Pokljuka: Ponsiluoma apre l'Inseguimento maschile ma Jacquelin è in caccia. Hofer prova la rimonta… - sportli26181512 : Roma-Udinese, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Fonseca sceglie Borja Mayoral in attacco, con… - SkySport : C'è subito Paris: segui LIVE la discesa del Mondiale di Cortina -