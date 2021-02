LIVE Irlanda-Francia 13-15, Sei Nazioni rugby in DIRETTA: i Bleus fanno il bis e restano a punteggio pieno (Di domenica 14 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per aver seguito con noi la DIRETTA di questa sfida del Sei Nazioni di rugby e buona serata! Vince, dunque, la Francia contro l’Irlanda nel match che ha chiuso la seconda giornata del Guinness Sei Nazioni 2021 di rugby. 80? Lunghisima azione dell’Irlanda, che però non guadagna metri e Francia che ruba il pallone e vince 13-15. 79? Fallo banale e inutile della Francia che dà l’ultima chance all’Irlanda in attacco 78? Prova un bel contrattacco l’Irlanda, ma la Francia manda fuori dal campo i padroni di casa e nulla di fatto 74? Insiste la Francia, ottima azione ... Leggi su oasport (Di domenica 14 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie a tutti per aver seguito con noi ladi questa sfida del Seidie buona serata! Vince, dunque, lacontro l’nel match che ha chiuso la seconda giornata del Guinness Sei2021 di. 80? Lunghisima azione dell’, che però non guadagna metri eche ruba il pallone e vince 13-15. 79? Fallo banale e inutile dellache dà l’ultima chance all’in attacco 78? Prova un bel contrattacco l’, ma lamanda fuori dal campo i padroni di casa e nulla di fatto 74? Insiste la, ottima azione ...

zazoomblog : LIVE Irlanda-Francia 13-15 Sei Nazioni rugby in DIRETTA: Byrne trova tre punti - #Irlanda-Francia #13-15 #Nazioni… - zazoomblog : LIVE Irlanda-Francia 3-15 Sei Nazioni rugby in DIRETTA: Penaud a segno e Bleus che allungano - #Irlanda-Francia… - zazoomblog : LIVE Irlanda-Francia Sei Nazioni rugby in DIRETTA: transalpini favoriti a Dublino - #Irlanda-Francia #Nazioni… - mondoturf : ???? @Goffs1866, top price da €50.000 alle February ? Alle 13 la seconda sessione live e online streaming ?? Quattr… - WanderAllen : @rivogliobarbie @AllafineViaggio @Giovyfh @LucaPery @eLi_and_FaBi @ELST78 @viaggiatori @strayidler @orsanelcarro… -