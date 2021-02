La Lazio gioca bene, l’Inter segna di più: 3-1 (Di lunedì 15 febbraio 2021) – Per vincere le partite di pallone non basta giocare bene, e la Lazio oggi a Milano ha giocato molto bene, bisogna segnare più dell’avversaria e difendersi ancora meglio. Eccola qui, in estrema sintesi, la partita Inter-Lazio, vinta dai padroni di casa per tre reti a una. Per quasi tutti i novanta minuti, il campo è rimasto in possesso dei romani, con continui quanto sterili attacchi alla porta di Handanovic. I nerazzurri hanno badato a difendersi e a ripartire, senza fretta, in contropiede. Ma quando il superpiede appartiene a Lukaku, per impedirgli di fare gol bisognerebbe avere una superdifesa, che oggi purtroppo mancava di Radu, oltre che di Luiz Felipe. I sostituti, l’incerto Patric e il pasticcione Hoedt, non sono stati in grado di fermare la coppia ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 15 febbraio 2021) – Per vincere le partite di pallone non bastare, e laoggi a Milano hato molto, bisognare più dell’avversaria e difendersi ancora meglio. Eccola qui, in estrema sintesi, la partita Inter-, vinta dai padroni di casa per tre reti a una. Per quasi tutti i novanta minuti, il campo è rimasto in possesso dei romani, con continui quanto sterili attacchi alla porta di Handanovic. I nerazzurri hanno badato a difendersi e a ripartire, senza fretta, in contropiede. Ma quando il superpiede appartiene a Lukaku, per impedirgli di fare gol bisognerebbe avere una superdifesa, che oggi purtroppo mancava di Radu, oltre che di Luiz Felipe. I sostituti, l’incerto Patric e il pasticcione Hoedt, non sono stati in grado di fermare la coppia ...

Inter : ?? | AGGIORNAMENTO Cambio di formazione nella Lazio: problemi per Radu, gioca Hoedt #InterLazio ???? #FORZAINTER - DiMarzio : Problema per #Radu nel riscaldamento. Gioca #Hoedt - e_marzano : RT @BaldiMarce: #Lukaku è una forza della natura. L’#Inter gioca in un modo ben definito in ripartenza: il goal in apertura su rigore le ha… - Il13Apostolo : @miticavaly Ma la Lazio fa sempre il partitone solo quando gioca contro di noi della Juve! - FrancescoNasta_ : @UomoRango Ho detto che la Lazio è scarsa? la Lazio sulla partita singola se la gioca con chiunque e anche oggi ha… -