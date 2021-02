Kamala Harris: "È tempo di una politica per le donne" (Di domenica 14 febbraio 2021) “Durante la pandemia hanno perso il posto di lavoro - o sono in ogni caso uscite dalla forza lavoro - circa due milioni e mezzo di donne, di che riempire 40 stadi di football. Questo esodo femminile di massa dalla forza lavoro del Paese è un’emergenza nazionale che richiede una soluzione nazionale”. È l’intervento della vicepresidente degli Usa Kamala Harris ripreso dal Washington Post e tradotto e pubblicato dalla Stampa. “La nostra economia non potrà riprendersi del tutto se le donne non vi parteciperanno appieno”, afferma Harris. “La perdita del posto di lavoro, la chiusura delle piccole imprese, la mancanza di asili nido hanno creato una tempesta perfetta per le lavoratrici americane... Le lavoratrici colpite più duramente sono quelle con posti di lavoro a bassa retribuzione, che vivono sotto la ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 14 febbraio 2021) “Durante la pandemia hanno perso il posto di lavoro - o sono in ogni caso uscite dalla forza lavoro - circa due milioni e mezzo di, di che riempire 40 stadi di football. Questo esodo femminile di massa dalla forza lavoro del Paese è un’emergenza nazionale che richiede una soluzione nazionale”. È l’intervento della vicepresidente degli Usaripreso dal Washington Post e tradotto e pubblicato dalla Stampa. “La nostra economia non potrà riprendersi del tutto se lenon vi parteciperanno appieno”, afferma. “La perdita del posto di lavoro, la chiusura delle piccole imprese, la mancanza di asili nido hanno creato una tempesta perfetta per le lavoratrici americane... Le lavoratrici colpite più duramente sono quelle con posti di lavoro a bassa retribuzione, che vivono sotto la ...

