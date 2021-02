Inter-Lazio, Inzaghi: “Hanno fatto la partita che ci aspettavamo, c’è rammarico per il 3-1. Rigore? Ha spostato gli equilibri” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Dopo la sconfitta, il tecnico biancoceleste, Simone Inzaghi si mostra insoddisfatto.Analizzando a caldo il match di questa sera contro l'Inter, l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, dopo il 3-1 incassato a "San Siro", commenta così la sconfitta ai microfoni del format "Sky Sport". Di seguito le dichiarazioni del tecnico bianconceleste."C'è rammarico, potevamo ottenere di più. Sapevamo che l'Inter avrebbe potuto fare la partita che poi ha fatto, abbiamo tenuto bene il campo e il possesso ma poi leggi il 3-1 finale e c'è rammarico. Dopo il Rigore subito dovevamo andare avanti e giocare, loro sono stati bravi a difendersi bassi, ho provato a mettere più fisicità ma poi dopo il 2-1 non dovevamo ... Leggi su mediagol (Di lunedì 15 febbraio 2021) Dopo la sconfitta, il tecnico biancoceleste, Simonesi mostra insoddis.Analizzando a caldo il match di questa sera contro l', l'allenatore della, Simone, dopo il 3-1 incassato a "San Siro", commenta così la sconfitta ai microfoni del format "Sky Sport". Di seguito le dichiarazioni del tecnico bianconceleste."C'è, potevamo ottenere di più. Sapevamo che l'avrebbe potuto fare lache poi ha, abbiamo tenuto bene il campo e il possesso ma poi leggi il 3-1 finale e c'è. Dopo ilsubito dovevamo andare avanti e giocare, loro sono stati bravi a difendersi bassi, ho provato a mettere più fisicità ma poi dopo il 2-1 non dovevamo ...

