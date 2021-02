Inter-Lazio | Inzaghi | “Gara indirizzata da episodi | risultato troppo duro Rigore? Le immagini…”

SiavoushF : Napoli 1-0 Juve Spezia 2-0 Milan Gutted this means Inter 0-2 Lazio - pisto_gol : Int-Laz 3:1 Trascinata da 2gol di RLukaku, con un’ottima prestazione difensiva (su tutti MSkriniar) e un Brozovic q… - Inter : Si torna a San Siro per la sfida di Serie A contro la Lazio: in diretta la conferenza di Antonio Conte - DiMarzio : Assegnato a #Milinkovic il gol della #Lazio - HugMeLouis_xx : RT @Inter: ?? | FOTOGALLERY Tutte le immagini della splendida serata di San Siro! ??? Qui la gallery completa ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Lazio

MILANO - Pepe Reina si è arreso come tutta ladavanti all'. Lukaku doppietta, gol anche di Lautaro Martinez . I biancocelesti tornano a Roma con le tasche vuote. Il portiere spagnolo, ai microfoni diStyle Channel, ha parlato ...MILANO - Antonio Conte si gode il primo posto dell', maturato grazie al 3 - 1 sulladi stasera. L'allenatore dei nerazzurri ha parole di elogio per i biancocelesti, reduci da 6 vittorie consecutive, anche per sottolineare il valore dei suoi ...Al termine della super sfida di San Siro tra Inter e Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport il difensore nerazzurro Milan Skriniar La Lazio esce sconfitta da San Siro: l’Inter vince per 3-1, graz ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 22ª giornata di Serie A 2020/21: pagelle Inter Lazio Le pagelle dei protagonisti del match tra Inter e Lazio, valido per la 22ª giornata ...