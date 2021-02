Inter-Lazio: il tabellino e le pagelle della gara (Di domenica 14 febbraio 2021) Le pagelle ed il tabellino della ventiduesima giornata del campionato di Serie A tra Inter-Lazio, appena terminata. Vittoria dell’Inter che con il risultato di oggi raggiunge la vetta della classifica e supera i cugini rossoneri. La partita inizialmente era piuttosto equilibrata fino all’errore di Hoedt che sbaglia l’Intervento su Lautaro Martinez e gli frana addosso. L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 14 febbraio 2021) Leed ilventiduesima giornata del campionato di Serie A tra, appena terminata. Vittoria dell’che con il risultato di oggi raggiunge la vettaclassifica e supera i cugini rossoneri. La partita inizialmente era piuttosto equilibrata fino all’errore di Hoedt che sbaglia l’vento su Lautaro Martinez e gli frana addosso. L'articolo proviene da YesLife.it.

SiavoushF : Napoli 1-0 Juve Spezia 2-0 Milan Gutted this means Inter 0-2 Lazio - Inter : Si torna a San Siro per la sfida di Serie A contro la Lazio: in diretta la conferenza di Antonio Conte - Inter : ?? | AGGIORNAMENTO Cambio di formazione nella Lazio: problemi per Radu, gioca Hoedt #InterLazio ???? #FORZAINTER - cesclovermadrid : ???? Serie A: Final Inter 3-1 Lazio 1-0 R.Lukaku 22'?? 2-0 R.Lukaku 45'?? 2-1 G.Escalante 61'?? 3-1 L.Martinez 64'?? - lauvtaro : RT @ellebii_: Napoli 1-0 Juventus Spezia 2-0 Milan Inter 3-1 Lazio Il weekend perfetto non esist... ah no. ?? -