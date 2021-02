Inter-Lazio 3-1: nerazzurri primi, superato il Milan / Serie A News (Di domenica 14 febbraio 2021) Grazie alla vittoria contro la Lazio, l'Inter conquista il primo posto in classifica in Serie A. superato il Milan, in testa dall'inizio del campionato Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 14 febbraio 2021) Grazie alla vittoria contro la, l'conquista il primo posto in classifica inA.il, in testa dall'inizio del campionato Pianeta

SiavoushF : Napoli 1-0 Juve Spezia 2-0 Milan Gutted this means Inter 0-2 Lazio - Inter : Si torna a San Siro per la sfida di Serie A contro la Lazio: in diretta la conferenza di Antonio Conte - Inter : ?? | AGGIORNAMENTO Cambio di formazione nella Lazio: problemi per Radu, gioca Hoedt #InterLazio ???? #FORZAINTER - persemprecalcio : @capuanogio ?? Tutti gli spunti di Inter-Lazio: poche colpe di Inzaghi e onore alla Lazio, mentre interessantissimi… - 51m0_ : RT @macho_morandi: Se la lazio vince il 4 posto per inter e juve si complica parecchio. -